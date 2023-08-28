На участие в проектах в Карабахе подали заявки более 1500 компаний

На сегодняшний день для участия в реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проектах подали заявки более 1 500 компаний, в том числе около 500 иностранных.

На сегодняшний день для участия в реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проектах подали заявки более 1 500 компаний, в том числе около 500 иностранных.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что создание Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, реализация проектов "умный город", "умное село", внедрение "зеленых" технологий, ввод в эксплуатацию международных аэропортов, повышение транспортно-логистических возможностей будут способствовать развитию региона и играют важную роль в повышении бизнес-привлекательности.

На освобожденных от оккупации территориях ведется ориентированная на результат работа по созданию благоприятных механизмов для ведения бизнеса и стимулирования увеличивающей занятость предпринимательской деятельности. На этих территориях введены налоговые, социальные и другие льготы. Все проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются в рамках государственно-частного сотрудничества. Правительство создало на освобожденных территориях благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей. В Агдамском промпарке и "Экономической зоне долины Араз" предприниматели обеспечиваются инфраструктурой за счет государства.

В настоящее время в регионе действуют три агропарка. Все это, прежде всего, создает условия для местных и иностранных компаний для начала предпринимательской деятельности в регионе, создания новых рабочих мест, обеспечения занятости.