На тюркском бизнес-форуме в Шуше подписан ряд документов

На состоявшемся сегодня в Шуше тюркском бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха, был подписан ряд документов.

На состоявшемся сегодня в Шуше тюркском бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха, был подписан ряд документов.

Как сообщает Report, в рамках бизнес-форума было подписано соглашение между Советом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана о создании Азербайджано-кыргызского бизнес-совета (1), Дорожная карта по реализации совместных мероприятий между Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана и Агентством развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) (2), Меморандум о взаимопонимании между турецкой Kut Ticarət və Marketinq Məhdud Şirkəti и Общественным объединением "Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане" (3), Меморандум о взаимопонимании между турецкой İnmak Şirkətlər Qrupu и ООО "Бакинская текстильная фабрика" (4).