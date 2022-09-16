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На тюркском бизнес-форуме в Шуше подписан ряд документов

На тюркском бизнес-форуме в Шуше подписан ряд документов На состоявшемся сегодня в Шуше тюркском бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха, был подписан ряд документов.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 13:20
На тюркском бизнес-форуме в Шуше подписан ряд документов

На состоявшемся сегодня в Шуше тюркском бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха, был подписан ряд документов.

Как сообщает Report, в рамках бизнес-форума было подписано соглашение между Советом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана о создании Азербайджано-кыргызского бизнес-совета (1), Дорожная карта по реализации совместных мероприятий между Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана и Агентством развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) (2), Меморандум о взаимопонимании между турецкой Kut Ticarət və Marketinq Məhdud Şirkəti и Общественным объединением "Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане" (3), Меморандум о взаимопонимании между турецкой İnmak Şirkətlər Qrupu и ООО "Бакинская текстильная фабрика" (4).

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Версия на английском языке Several documents signed at Karabakh Business Forum in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşadakı Türk Biznes Forumunda bir sıra sənədlər imzalanıb

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