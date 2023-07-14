На стадии судебного разбирательства находятся 3% поступивших в KOBİA заявлений

Из 1 227 заявлений, поступивших в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики в 2022 году, на стадии судебного разбирательства находилось 39, а из 664 заявлений, поступивших в I полугодии 2023 года,- 21 (3,2%).

Из 1 227 заявлений, поступивших в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики в 2022 году, на стадии судебного разбирательства находилось 39, а из 664 заявлений, поступивших в I полугодии 2023 года,- 21 (3,2%).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов сегодня в Баку на встрече Верховного суда с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида"

"Работа с соответствующими структурами проводилась как в рамках рабочих групп, так и в других рабочих форматах в связи с решением вопросов, поднятых предпринимателями. Были высказаны предложения, что отныне совместное ведение этих дел с Верховным судом было бы очень важно для нас и предпринимателей", - отметил он.