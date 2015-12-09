 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На следующей неделе состоится бизнес-форум Саудовская Аравия-Азербайджан

    Форум организуется в городе Эр-Рияд

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 15-17 декабря в городе Эр-Рияд состоится бизнес-форум Саудовская Аравия-Азербайджан. Как сообщили Report в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), для участия в форуме планируется визит азербайджанской делегации в Саудовскую Аравию.

    В бизнес-форуме примут участие представители правительств обеих стран, а также предприниматели, представляющие различные сферы экономики.

    "В рамках мероприятия члены делегации Азербайджана проведут двусторонние встречи с целью поиска новых партнеров и налаживания деловых связей. Предприниматели могут принять участие в работе форума в составе азербайджанской делегации", - отметили в Azpromo.

    Для получения подробной информации, а также предоставления в кратчайшие сроки данных о лице, который будет представлять компанию, следует связаться по телефону или электронной почте (тел.: 012 5980147/48, внутренний: 108,119,123, e-mail: vmirzayev@azpromo.az). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi