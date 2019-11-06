На Самурском таможенном посту устранена плотность транспортного потока

Государственный таможенный комитет Азербайджана провел переговоры с руководством Федеральной таможенной службы России по вопросу устранения плотности грузовых транспортных средств на таможенном посту "Самур".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В результате предпринятых мер возобновлена регулярность процесса пересечения границы автотранспортными средствами. В первую очередь, обеспечено прохождение через границу грузовых машин, перевозящих сельскохозяйственную и скоропортящуюся продукцию.

Причиной заторов стали строительные работы на таможенно-пропускном пункте со стороны России, увеличение объема сезонных грузоперевозок, а также невозможность прохождения через грузино-российскую границу из-за погодных условий, в связи с чем территория Азербайджана была выбрана в качестве альтернативного маршрута.