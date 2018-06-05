На сайте AZAL теперь можно покупать авиабилеты в Нахчыван онлайн

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Начиная с сегодняшнего дня на сайте национального авиаперевозичка "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) можно приобрести авиабилеты онлайн на рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку, вылетающие c 20 июня 2018 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Согласно распоряжению Кабинета министров Азербайджана, ранее для приобретения авиабилета по данному направлению было необходимо предоставить оригинал удостоверения личности или паспорта пассажира в официальных кассах авиакомпании. Благодаря достигнутым межведомственным договоренностям, данный вопрос успешно нашёл свое решение.

Напомним, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным Советом и в настоящее время по направлению Баку-Нахчыван и Нахчыван–Баку составляет 50 манатов для граждан Азербайджана и лиц без гражданства, и 70 манатов для иностранных граждан.

В процессе покупки авиабилета по данному направлению на сайте www.azal.az пассажиру будет отображено дополнительное поле, где нужно отметить гражданство.

Авиабилеты предоставляются только по тарифу эконом-класса. Перевозка включает в себя бесплатный провоз багажа до 23 кг и ручной клади до 10 кг (габаритами до 55х40х23 см). Данные правила относятся как к авиабилетам, купленным онлайн, так и в авиакассах.

Авиабилеты для особой категории пассажиров, попадающие под соответствующие скидки согласно решению Кабмина, и требующие предоставления дополнительных подтверждающих документов, оформляются только в официальных кассах авиакомпании, а также в аэропортах Баку и Нахчывана.

Отметим, что авиабилеты по направлению Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку надо приобретать онлайн не позднее, чем за 48 часов до вылета.

Также, согласно правилам авиакомпании, авиабилеты можно приобрести онлайн только если владелец пластиковой карты, по которой они приобретены, путешествует самостоятельно, либо в составе группы пассажиров. Подлинность карты и ее соответствие паспорту пассажира будут проверены агентами регистрации в аэропорту в обязательном порядке.

Рейсы между Баку и Нахчываном осуществляются несколько раз в день (в зависимости от загрузки и сезона). С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании в разделе "Информация". Вылеты из Баку осуществляются из южного крыла второго терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев, вылеты из Нахчывана – из обоих терминалов международного аэропорта "Нахчыван".