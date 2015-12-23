​На рынке парфюмерной продукции Баку с нового года ожидается значительный рост цен - МОНИТОРИНГ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Бакинские розничные магазины косметики и парфюмерии готовятся резко поднять цены на продукцию в связи с проведенной 21 декабря в Азербайджане девальвацией национальной валюты.

Аналитическая группа Report провела мониторинг соответствующего сегмента рынка столицы, по итогам которого выявлено, что сеть магазинов Ideal Parfumery&Cosmetics приостановила все скидочные акции. Проводимая с 11 декабря последняя новогодняя кампания завершилась 21 декабря.

Консультанты İdeal отметили, что руководство приостановило все кампании из-за подорожания доллара: "Цены не будут повышаться до конца года. Однако мы не уверены, что с начала года курс останется стабильным. Если доллар вновь повысится, нынешние цены будут изменены. Никакие скидочные или подарочные акции пока не планируются. Скорее всего, их не будет и в следующем году. Руководство пытается сбалансировать цены. Однако предотвратить повышение цен невозможно. Например, если духи стоят сейчас 87 манатов, то по новому курсу цена вырастет до 120-130 манатов. Кто их купит по такой цене?".

В то же время в магазине отметили, что бонусные карты İdeal остаются в силе.

В ходе мониторинга выявлено, что цены в сети магазинов Sabina Parfumery&Cosmetics также не изменились. Последняя кампания скидок проводилась 5-9 декабря. По словам консультантов магазина, в конце каждого года проводились скидочные и подарочные акции: "Цены в магазине не совсем дешевые, но мы часто проводили акции, и клиенты были довольны этим. Сейчас же клиенты недовольны как ценами, так и отсутствием скидочных и подарочных акций. До начала следующего года никаких акций не будет в связи с регулированием цен, которые станут окончательно известны в новом году".

В магазине Golden Rose Cosmetics отмечается повышение цен на некоторые товары, однако серьезного роста цен в целом нет. По словам консультантов, повышение стоимости ряда товаров связано с отменой скидок на них.

Цены в магазине Flormar Professional Make Up остались стабильными. В магазине сообщили, что до конца месяца стоимость товаров не изменится (скидочные и подарочные акции не проводились).

Стоимость некоторых видов продукции бренда VICHY Laboratoires повысилась. Например, крем, который до девальвации стоил 23 маната, сейчас продается по цене 60 манатов (на 160% или в 2,6 раза дороже).

Итальянский бренд KIKO Cosmetics регулирует цены на продукцию в соответствии с курсом евро.

Консультанты сети магазинов MAC Cosmetics отметили, что до конца года цены не будут повышаться: "Даже до девальвации MAC Cosmetics считался дорогим брендом не только в Азербайджане, но и во всем мире. Однако текущие цены до конца месяца не изменятся, а с января будут регулироваться в соответствии с курсом доллара. Иначе магазин будет работать себе в убыток и будет вынужден закрыться. Рост цен негативно отразится на объеме продаж".