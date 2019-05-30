Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Азербайджан

GM Uzbekistan возобновила продажу автомобилей в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, на первом этапе в страну будут поставлять модели R3 и R4, далее модельный ряд будет расширяться. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее компания экспортировала автомобили в Украину, Кыргызстан, Беларусь, Афганистан, Таджикистан, а также в Казахстан.

Так как 2019 год в GM Uzbekistan объявлен Годом развития экспортного потенциала, компания ведет активную работу по расширению своей деятельности в данном направлении.

Отметим, что бренд Ravon является одним из стратегических партнеров ОАО "Азермаш", которое было создано в ноябре 2017 года для развития автомобилестроения в Азербайджане. В будущем в Азербайджане планируется организовать сборку узбекских Ravon.