На развитие регионов Азербайджана в 2014-2018 годах вложено более 24 млрд манатов инвестиций

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Баку. 29 января REPORT.AZ/ В рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2014-2018 годы" были вложены инвестиции на 24,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на конференции об итогах реализации программы.

По его словам, была проделана большая работа по поддержке предпринимательства, стартапов, микро и малого предпринимательства в стране, а производители сельскохозяйственной продукции были освобождены от налогообложения. Механизм "Зеленого коридора" был внедрен для быстрого экспорта скоропортящихся товаров.

Министр также сообщил, что за эти годы была организована экспортная миссия из Азербайджана в 24 страны. В рамках этих миссий экспортировано продукции на 104,2 млн. манатов. Бизнесмены получили 332 сертификата поощрения инвестиций.