На проект развития птицеводства выдан льготный кредит в размере 70 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил частному предпринимателю Эльману Аллахвердиеву льготный кредит в размере 70 тыс. манатов на реализацию проекта по развитию птицеводства.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.
По его словам, проект будет реализован в Лянкяранском районе.
"Поддержка развития малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением нашей деятельности", - добавил министр.
На проект развития птицеводства выдан льготный кредит в размере 70 тыс. манатовНа проект развития птицеводства выдан льготный кредит в размере 70 тыс. манатов Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил частному предпринимателю Эльману Аллахвердиеву льготный кредит в размере 70 тыс. манатов на реализацию проекта по развитию птицеводства. Как сообщает Report, об этом министр экон
Бизнес
2 августа 2023 г. 15:30
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Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил частному предпринимателю Эльману Аллахвердиеву льготный кредит в размере 70 тыс. манатов на реализацию проекта по развитию птицеводства.
Версия на азербайджанском языке Quşçuluğun inkişafı layihəsinə 70 min manat güzəştli kredit verilib