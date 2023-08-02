На проект развития птицеводства выдан льготный кредит в размере 70 тыс. манатов

На проект развития птицеводства выдан льготный кредит в размере 70 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил частному предпринимателю Эльману Аллахвердиеву льготный кредит в размере 70 тыс. манатов на реализацию проекта по развитию птицеводства. Как сообщает Report, об этом министр экон

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Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил частному предпринимателю Эльману Аллахвердиеву льготный кредит в размере 70 тыс. манатов на реализацию проекта по развитию птицеводства.



Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.



По его словам, проект будет реализован в Лянкяранском районе.



"Поддержка развития малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением нашей деятельности", - добавил министр. Подпишитесь на наш Telegram канал