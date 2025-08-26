О нас

Бизнес
26 августа 2025 г. 09:37
На продолжение строительства Гянджинского дома МСБ направят свыше 2,5 млн манатов

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана направит 2,529 млн манатов на продолжение строительства "Гянджинского дома МСБ".

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем открытого тендера, объявленного Агентством, стало ООО Aznof.

"Гянджинский дом МСБ" разместится на площади 2183 кв. м., будет состоять из двух этажей и подвала. Здесь создадут 70 пунктов обслуживания, где предпринимателям будут предоставляться около 150 услуг типа государство-бизнес (G2B) и около 100 услуг типа бизнес-бизнес (B2B).

Версия на азербайджанском языке “Gəncə KOB evi”nin tikintisinin davam etdirilməsinə 2,5 milyon manat xərclənəcək

