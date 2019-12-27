Замминистра: На продаваемые в ТЦ Бина и Садарак товары не оформляются счет-фактуры

В торговых центрах Бина и Садарак невозможно выполнить какую-либо работу, связанную с установкой кассовых аппаратов и POS-терминалов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра налогов Азербайджана Сахиб Алекперов.

"Министерство налогов и Государственный таможенный комитет проделали большую работу по учету товарооборота в торговых центрах. В центрах много товаров, на которые не оформляются счет-фактуры. Проводились встречи с предпринимателями и руководителями этих торговых центров. Я уверен, что и они также заинтересованы в этом вопросе. Однако из-за отсутствия счет-фактур и учета невозможно установить кассовые аппараты и POS-терминалы", - добавил он.