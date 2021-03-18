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На потребительском рынке Азербайджана спад на 6%

На потребительском рынке Азербайджана спад на 6% В январе-феврале этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 7,3 млрд манатов
Бизнес
18 марта 2021 г. 14:50
На потребительском рынке Азербайджана спад на 6%

В январе-феврале этого года стоимость проданной продукции и оказанных услуг в целях удовлетворения потребительского спроса в Азербайджане составила 7,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, стоимость продукции и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, сократилась в годовом сравнении на 6,1% и составила 7 млрд манатов, 47,7% из которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном месяце один потребитель потратил в среднем 366,8 маната или на 9,7 маната меньше в номинальном выражении, чем год назад.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda istehlak bazarı 6% azalıb

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