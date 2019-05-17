Трамп отложил на полгода введение пошлин на автомобили и детали к ним

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение американского лидера распространил в пятницу Белый дом.

"Я принял решение поручить представителю США на торговых переговорах [Роберту Лайтхайзеру] проведение переговоров по [торговым] соглашениям с целью устранить угрозу ухудшения национальной безопасности в связи с импортируемыми автомобилями и некоторыми автомобильными деталями из Евросоюза, Японии и любой другой страны, которую представитель на торговых переговорах сочтет целесообразной, и сообщить мне о ходе таких переговоров в течение 180 дней", - отметил Трамп.

Президент рассказал, что 17 февраля министр торговли США Уилбур Росс представил ему доклад по итогам изучения его ведомством "влияния импорта пассажирских автомобилей <...>, легких грузовиков <...> и некоторых автомобильных деталей <...> на национальную безопасность США". "Доклад показал, что научные исследования и разработки в области автомобилестроения имеют решающее значение для национальной безопасности [США]", - подчеркнул глава государства. Кроме того, говорится в документе, Минторг пришел к выводу, что "импорт автомобилей и некоторых автомобильных деталей угрожает нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов".

В Белом доме пояснили, что Трамп "поручил представителю США на торговых переговорах договориться о соглашениях по устранению угрозы национальной безопасности, которая наносит ущерб американской автомобильной промышленности". Соединенные Штаты и ранее вели переговоры с Японией и ЕС по автомобильным пошлинам. Этот вопрос неоднократно затрагивался на встречах и телефонных разговорах Трампа с японским премьер-министром Синдзо Абэ и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Переговорный процесс будет возглавлять Лайтхайзер, и, если соглашения не будут достигнуты в течение 180 дней, президент рассмотрит вопрос о необходимости принятия дальнейших мер", - уточнили в Белом доме.

Трамп должен был до 18 мая принять решение, вводить или нет пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности. Он воспользовался правом (согласно торговому законодательству США) отложить введение пошлин на срок до 180 дней для продолжения переговоров на эту тему с торговыми партнерами.

Американские СМИ считают, что Вашингтон отложил введение пошлин на автомобили на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем. Такое решение грозило Соединенным Штатам новым витком торгового конфликта с экономическими партнерами. Так ЕС, который является крупным поставщиком автомобилей в США, подготовил ответные меры - они будут реализованы в случае введения Вашингтоном пошлин.

США с 10 мая повысили пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут пошлины в отношении более чем 5 тыс/ товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.