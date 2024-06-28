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На освобожденных территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов

На освобожденных территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов На освобожденных от оккупации территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов.
Бизнес
28 июня 2024 г. 10:04
На освобожденных территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов

На освобожденных от оккупации территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов.

Согласно информации, полученной Report, проекты охватывают ряд сфер.

В Азербайджане планируется создать предприятие по производству декоративных кухонных изделий из фарфора. Стоимость проекта оценивается в 25 млн манатов. Производственная мощность предприятия составит 18 млн единиц продукции в год.

Другой проект связан со строительством предприятия по производству сантехнических изделий. Стоимость проекта составляет 20 млн манатов. 100% потребления в этой сфере по всей стране осуществляется за счет импорта. В 2022 году импорт составил 20 млн долларов США.

Кроме того, предлагается проект по производству средств личной гигиены.

На территории Агдамского промышленного парка с использованием местного сырья и с учетом внутреннего спроса предлагается организовать производство средств личной гигиены. Стоимость проекта - 17 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan unveils ambitious investment projects for liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi təklif edilib

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