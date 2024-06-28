На освобожденных территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов

На освобожденных от оккупации территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов.
Согласно информации, полученной Report, проекты охватывают ряд сфер.
В Азербайджане планируется создать предприятие по производству декоративных кухонных изделий из фарфора. Стоимость проекта оценивается в 25 млн манатов. Производственная мощность предприятия составит 18 млн единиц продукции в год.
Другой проект связан со строительством предприятия по производству сантехнических изделий. Стоимость проекта составляет 20 млн манатов. 100% потребления в этой сфере по всей стране осуществляется за счет импорта. В 2022 году импорт составил 20 млн долларов США.
Кроме того, предлагается проект по производству средств личной гигиены.
На территории Агдамского промышленного парка с использованием местного сырья и с учетом внутреннего спроса предлагается организовать производство средств личной гигиены. Стоимость проекта - 17 млн манатов.