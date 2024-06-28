На освобожденных территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов

На освобожденных от оккупации территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов.

На освобожденных от оккупации территориях предлагается реализовать ряд инвестпроектов.

Согласно информации, полученной Report, проекты охватывают ряд сфер.

В Азербайджане планируется создать предприятие по производству декоративных кухонных изделий из фарфора. Стоимость проекта оценивается в 25 млн манатов. Производственная мощность предприятия составит 18 млн единиц продукции в год.

Другой проект связан со строительством предприятия по производству сантехнических изделий. Стоимость проекта составляет 20 млн манатов. 100% потребления в этой сфере по всей стране осуществляется за счет импорта. В 2022 году импорт составил 20 млн долларов США.

Кроме того, предлагается проект по производству средств личной гигиены.

На территории Агдамского промышленного парка с использованием местного сырья и с учетом внутреннего спроса предлагается организовать производство средств личной гигиены. Стоимость проекта - 17 млн манатов.