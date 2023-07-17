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На освобожденных территориях начата реализация порядка 80 инвестиционных проектов

На освобожденных территориях начата реализация порядка 80 инвестиционных проектов На освобожденных территориях Азербайджана начата реализация порядка 80 инвестиционных проектов.
Бизнес
17 июля 2023 г. 14:05
На освобожденных территориях начата реализация порядка 80 инвестиционных проектов

На освобожденных территориях Азербайджана начата реализация порядка 80 инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на проходящем в Баку 35-м заседании Совета директоров Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что в основном это проекты в области промышленности, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг.

M.Мусаев отметил, что Карабах обладает большим экономическим потенциалом: "В частности, территория считается уникальной по своим возможностям для выращивания биологически чистой сельскохозяйственной продукции, ведения горнорудной деятельности и развития туризма".

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Версия на английском языке Nearly 80 investment projects launched in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 80-ə yaxın investisiya layihəsinə başlanılıb

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