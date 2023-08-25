На освобожденных территориях Азербайджана будет построен животноводческий комплекс

На освобожденных территориях Азербайджана будет построен животноводческий комплекс

ООО "Азершекер" под управлением Агентства Азербайджана по развитию экономических зон и английская компания Genus ABS Global подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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ООО "Азершекер" под управлением Агентства Азербайджана по развитию экономических зон и английская компания Genus ABS Global подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, целью меморандума является развитие животноводческой отрасли в стране, в частности создание конкурентоспособных мясомолочных ферм, обладающих экспортным потенциалом. Животноводческую ферму (комплекс) планируется создать на освобожденных от оккупации территориях. Документ подписали региональный директор Genus ABS Global Марк Смит и председатель правления ООО "Азершекер" Анар Мехтиев. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Livestock complex to be built in Karabakh with participation of English company