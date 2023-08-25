На освобожденных территориях Азербайджана будет построен животноводческий комплекс

ООО "Азершекер" под управлением Агентства Азербайджана по развитию экономических зон и английская компания Genus ABS Global подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, целью меморандума является развитие животноводческой отрасли в стране, в частности создание конкурентоспособных мясомолочных ферм, обладающих экспортным потенциалом.
Животноводческую ферму (комплекс) планируется создать на освобожденных от оккупации территориях.
Документ подписали региональный директор Genus ABS Global Марк Смит и председатель правления ООО "Азершекер" Анар Мехтиев.