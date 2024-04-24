На освобожденных территориях Азербайджана пройдет первый аукцион

12 июня Государственное агентство по использованию запасов минерального сырья и Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества проведут аукцион по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.
Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, аукцион пройдет в селе Агалы Зангиланского района.
Это первый аукцион, который пройдет на освобожденных от оккупации территориях.
Инвесторам будут предложены расположенные в Лачыне и Губадлы месторождения камня-кубика "Ахмедлы" (45,2 га) и "Гаджылы" (18,5 га).
Подробную информацию об аукционе можно получить на