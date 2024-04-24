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На освобожденных территориях Азербайджана пройдет первый аукцион

На освобожденных территориях Азербайджана пройдет первый аукцион 12 июня Государственное агентство по использованию запасов минерального сырья и Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества проведут аукцион по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.
Бизнес
24 апреля 2024 г. 12:54
На освобожденных территориях Азербайджана пройдет первый аукцион

12 июня Государственное агентство по использованию запасов минерального сырья и Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества проведут аукцион по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, аукцион пройдет в селе Агалы Зангиланского района.

Это первый аукцион, который пройдет на освобожденных от оккупации территориях.

Инвесторам будут предложены расположенные в Лачыне и Губадлы месторождения камня-кубика "Ахмедлы" (45,2 га) и "Гаджылы" (18,5 га).

Подробную информацию об аукционе можно получить на сайте Госслужбы по вопросам имущества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində ilk hərrac keçiriləcək

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