На освобожденных территориях Азербайджана 86% экономически активного населения обеспечены работой

На освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечена занятость 86% экономически активного населения.

На освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечена занятость 86% экономически активного населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), об этом говорилось на мероприятии, посвященном реализации проекта "Карабах KOB" в 2024 году.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что с момента окончания Второй Карабахской войны было поддержано трудоустройство более 25,3 тыс. человек. Из них 12,2 тыс. включены в программу самозанятости, 1 054 человека прошли профессиональную подготовку, остальные трудоустроены на подходящие рабочие места. Также в рамках социальных партнерств для 524 членов семей шехидов и ветеранов войны созданы малые хозяйства.

Проект "Карабах KOB" реализуется при партнерстве KOBİA, Государственного агентства занятости, Корпорации развития, Национального центра образовательных технологий, а также при финансовой поддержке PASHA Holding. Значительная часть усилий в рамках проекта направлена на поддержку ветеранов Второй Карабахской войны, членов семей шехидов и других социально уязвимых групп.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов сообщил, что в рамках проекта в 2024 году были созданы 70 субъектов малого и среднего бизнеса в Физули, Забухе (Лачынский район), Агалы (Зангиланский район), а также в Баку, Гяндже, Барде и Геранбое. Всего с момента запуска проекта в 2023 году создано 120 субъектов малого и среднего бизнеса. Участники проекта прошли обучение для повышения бизнес-навыков, а также получили необходимое оборудование в рамках программы самозанятости.