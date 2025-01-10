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На освобожденных территориях Азербайджана 86% экономически активного населения обеспечены работой

На освобожденных территориях Азербайджана 86% экономически активного населения обеспечены работой На освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечена занятость 86% экономически активного населения.
Бизнес
10 января 2025 г. 18:05
На освобожденных территориях Азербайджана 86% экономически активного населения обеспечены работой

На освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечена занятость 86% экономически активного населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), об этом говорилось на мероприятии, посвященном реализации проекта "Карабах KOB" в 2024 году.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что с момента окончания Второй Карабахской войны было поддержано трудоустройство более 25,3 тыс. человек. Из них 12,2 тыс. включены в программу самозанятости, 1 054 человека прошли профессиональную подготовку, остальные трудоустроены на подходящие рабочие места. Также в рамках социальных партнерств для 524 членов семей шехидов и ветеранов войны созданы малые хозяйства.

Проект "Карабах KOB" реализуется при партнерстве KOBİA, Государственного агентства занятости, Корпорации развития, Национального центра образовательных технологий, а также при финансовой поддержке PASHA Holding. Значительная часть усилий в рамках проекта направлена на поддержку ветеранов Второй Карабахской войны, членов семей шехидов и других социально уязвимых групп.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов сообщил, что в рамках проекта в 2024 году были созданы 70 субъектов малого и среднего бизнеса в Физули, Забухе (Лачынский район), Агалы (Зангиланский район), а также в Баку, Гяндже, Барде и Геранбое. Всего с момента запуска проекта в 2023 году создано 120 субъектов малого и среднего бизнеса. Участники проекта прошли обучение для повышения бизнес-навыков, а также получили необходимое оборудование в рамках программы самозанятости.

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Версия на английском языке ФотоRebuilding Karabakh: 86% of economically active population employed in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ və Şərqi Zəngəzurda iqtisadi fəal əhalinin 86 %-i işlə təmin olunub

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