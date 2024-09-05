На основе модели ASAN xidmət будет создана модель ASAN ticarət

12:29

Для расширения торговых связей между тюркскими государствами на основе азербайджанской модели ASAN xidmət будет создана модель ASAN ticarət.

Как сообщает Report, об этом соучредитель Турецкого торгового центра в Азербайджане Рамазан Карашахин заявил на конференции-презентации Турецкой торговой выставки.

По его словам, новую модель, призванную оказать поддержку бизнесу, планируется запустить в Турецком торговом центре.

Напомним, что Турецкая торговая выставка пройдет 7-9 ноября этого года в Стамбульском выставочном центре в рамках сотрудничества с Союзом торгово-промышленных палат тюркских государств Организации тюркских государств. Мероприятие направлено на развитие торговли, промышленности, инвестиций, технологий и услуг между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Венгрией и Северным Кипром. В рамках выставки пройдут B2B встречи и конференции.