О нас

На основе модели ASAN xidmət будет создана модель ASAN ticarət

На основе модели ASAN xidmət будет создана модель ASAN ticarət 12:29
Бизнес
5 сентября 2024 г. 13:12
На основе модели ASAN xidmət будет создана модель ASAN ticarət

Для расширения торговых связей между тюркскими государствами на основе азербайджанской модели ASAN xidmət будет создана модель ASAN ticarət.

Как сообщает Report, об этом соучредитель Турецкого торгового центра в Азербайджане Рамазан Карашахин заявил на конференции-презентации Турецкой торговой выставки.

По его словам, новую модель, призванную оказать поддержку бизнесу, планируется запустить в Турецком торговом центре.

Напомним, что Турецкая торговая выставка пройдет 7-9 ноября этого года в Стамбульском выставочном центре в рамках сотрудничества с Союзом торгово-промышленных палат тюркских государств Организации тюркских государств. Мероприятие направлено на развитие торговли, промышленности, инвестиций, технологий и услуг между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Венгрией и Северным Кипром. В рамках выставки пройдут B2B встречи и конференции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "ASAN xidmət" modelinin əsasında "ASAN ticarət" modeli yaradılacaq

Самое читаемое

Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
В Турции сегодня отмечают День победы
В Турции сегодня отмечают День победы
30 августа 2024 г. 08:00
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 16:28
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
3 сентября 2024 г. 09:43
Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
ФотоПрезидент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
31 августа 2024 г. 11:14
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Хикмет Гаджиев: Пришло время прекратить деятельность пограничной миссии ЕС в Армении
Хикмет Гаджиев: Пришло время прекратить деятельность пограничной миссии ЕС в Армении
1 сентября 2024 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi