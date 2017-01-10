На один из бакинских рынков подали в суд

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В отношении ОАО "Suraxanı Bazarı" подан судебный иск. Как сообщает Report, в качестве истца выступает один из акционеров рынка.

Так, Сабира Аскер гызы Мамедова подала иск в Бакинский административно-экономический суд №2 об объявлении банкротом "Suraxanı Bazarı" из-за невыплаты дивидендов в течение 16 лет деятельности в качестве акционерного общества. Иск будет рассматриваться 27 января под председательством Интизара Байрамова.

Напомним, что ОАО "Suraxanı Bazarı" основан в 2000 году. Уставный капитал составляет 42 848 манатов.