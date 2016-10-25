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    На очередном аукционе Госкомитета по вопросам имущества приватизирован 31 гособъект

    Очередной аукцион состоится 1 ноября

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) провел очередной аукцион по приватизации госимущества.

    Как передает Report, на аукционе приватизирован в целом 31 государственный объект. По информации, приватизировано 3 акционерных общества, 16 малых государственных предприятий и объектов, 3 нежилых участка, 9 транспортных средств.

    Шесть проданных на аукционе малых госпредприятий и объектов расположено в столице, 2 – в Сумгайыте, 3 – в Шемкире, 2 – в Гедабеке, 1 – в Хачмазе, 2 – в Гяндже. Из них 9 являются торговыми объектами, остальные относятся к сфере услуг и общественного питания.

    Отметим, что очередной аукцион состоится 1 ноября. На нем на продажу будет выставлен 101 объект госимущества. 

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