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На Nestle и Mars подали в суд по обвинению в использовании детского труда

На Nestle и Mars подали в суд по обвинению в использовании детского труда Американская правозащитная организация International Rights Advocates (IRA) подала в суд от имени граждан Мали против нескольких компаний
Бизнес
13 февраля 2021 г. 11:13
На Nestle и Mars подали в суд по обвинению в использовании детского труда

Американская правозащитная организация International Rights Advocates (IRA) подала в суд от имени граждан Мали против нескольких компаний, среди которых Nestle и Mars, по обвинению в торговле людьми и детском труде, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

"IRA подала федеральный коллективный иск от лица восьми малийских молодых людей, которым удалось бежать обратно в Мали", — говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении организации, в детстве людей незаконно привезли и заставили собирать урожай какао в Кот-д'Ивуаре.

Глава организации Терри Коллинсворт заявил, что обвиняемые компании и ранее были уличены в использовании детского труда.

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Версия на азербайджанском языке “Nestle” və “Mars” uşaq əməyindən istifadə etdikləri üçün məhkəməyə verilib

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