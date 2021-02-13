На Nestle и Mars подали в суд по обвинению в использовании детского труда

Американская правозащитная организация International Rights Advocates (IRA) подала в суд от имени граждан Мали против нескольких компаний

Американская правозащитная организация International Rights Advocates (IRA) подала в суд от имени граждан Мали против нескольких компаний, среди которых Nestle и Mars, по обвинению в торговле людьми и детском труде, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

"IRA подала федеральный коллективный иск от лица восьми малийских молодых людей, которым удалось бежать обратно в Мали", — говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении организации, в детстве людей незаконно привезли и заставили собирать урожай какао в Кот-д'Ивуаре.

Глава организации Терри Коллинсворт заявил, что обвиняемые компании и ранее были уличены в использовании детского труда.