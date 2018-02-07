На московской выставке предотвращена армянская провокация

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Министерство экономики немедленно отреагировало на обращение "Степанакертского коньячного завода", действующего в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди, об участии в Международной продовольственной ярмарке "Продэкспо-2018" в российской столице Москве и включении названия компании в каталог выставки.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

По информации, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AzPromo) официально довел до внимания организатора выставки - ОАО ExpoCentre, что участие в выставке "Продэкспо-2018" незаконно функционирующего на оккупированных территориях Азербайджана предприятия недопустимо и противоречит нормам международного права.

В результате совместных усилий министерства экономики и посольства Азербайджана в России ExpoCentre запретил участие "Степанакертского коньячного завода" в выставке.