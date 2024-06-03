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На Международном форуме предпринимателей в Шуше прошла первая панельная дискуссия

На Международном форуме предпринимателей в Шуше прошла первая панельная дискуссия На Международном форуме предпринимателей в Шуше состоялась первая панельная дискуссия.
Бизнес
3 июня 2024 г. 18:52
На Международном форуме предпринимателей в Шуше прошла первая панельная дискуссия

На Международном форуме предпринимателей в Шуше состоялась первая панельная дискуссия.

Как передает сотрудник Report из города Шуша, дискуссия посвящена теме "Важность стартапов и будущих инклюзивных технологий".

Модератором сессии выступил советник генерального директора ИСЕСКО по вопросам науки и образования Мухаммад Шариф, в ней приняли участие глава отдела творческих индустрий и цифрового развития министерства культуры Рашад Азизов, ректор Бакинского государственного университета профессор Эльчин Бабаев, сотрудник Организации сельскохозяйственного развития ИСЕСКО Осама Райис, бывший вице-премьер Ливии, старший советник по вопросам предпринимательства Мухаммад Ахмед Альасвад.

Собравшиеся говорили о важности применения стартапов в различных областях, укреплении сотрудничества и обмене идеями между странами в сфере инноваций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada keçirilən Beynəlxalq Sahibkarlar Forumunda ilk panel müzakirə aparılıb

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