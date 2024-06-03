На международном форуме предпринимателей обсуждено влияние ИИ на современное развитие

На международном форуме предпринимателей в Шуше состоялась панельная сессия "От стартапа к бизнесу: децентрализованный искусственный интеллект: расширение прав и возможностей стартапов с помощью инструментов инноваций и сотрудничества: взгляд инвесторов и

На международном форуме предпринимателей в Шуше состоялась панельная сессия "От стартапа к бизнесу: децентрализованный искусственный интеллект: расширение прав и возможностей стартапов с помощью инструментов инноваций и сотрудничества: взгляд инвесторов и венчурных капиталистов".

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, на встрече обсуждалось влияние искусственного интеллекта на современное развитие, актуализация децентрализации искусственного интеллекта, важность анонимности данных и устранения потери данных и другие вопросы.

Участники дискуссии напомнили, что Европейский союз принял решение о соблюдении этических норм при использовании искусственного интеллекта.

Панельная сессия продолжалась обсуждениями и серией вопросов и ответов.