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На международном форуме предпринимателей обсуждено влияние ИИ на современное развитие

На международном форуме предпринимателей обсуждено влияние ИИ на современное развитие На международном форуме предпринимателей в Шуше состоялась панельная сессия "От стартапа к бизнесу: децентрализованный искусственный интеллект: расширение прав и возможностей стартапов с помощью инструментов инноваций и сотрудничества: взгляд инвесторов и
Бизнес
3 июня 2024 г. 20:48
На международном форуме предпринимателей обсуждено влияние ИИ на современное развитие

На международном форуме предпринимателей в Шуше состоялась панельная сессия "От стартапа к бизнесу: децентрализованный искусственный интеллект: расширение прав и возможностей стартапов с помощью инструментов инноваций и сотрудничества: взгляд инвесторов и венчурных капиталистов".

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, на встрече обсуждалось влияние искусственного интеллекта на современное развитие, актуализация децентрализации искусственного интеллекта, важность анонимности данных и устранения потери данных и другие вопросы.

Участники дискуссии напомнили, что Европейский союз принял решение о соблюдении этических норм при использовании искусственного интеллекта.

Панельная сессия продолжалась обсуждениями и серией вопросов и ответов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Sahibkarlar Forumunda süni intellektin müasir inkişafa təsiri ilə bağlı panel sessiya keçirilib

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