На место Сахиля Бабаева произведено назначение

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отстранен от должности генерального директора проекта "Единое управление твердыми бытовыми отходами".

Как сообщает Report, на эту должность вместо С.Бабаева назначен Руслан Рустамлы.

Назначение произошло вчера.

Р.Рустамлы является директором департамента сотрудничества с международными организациями министерства экономики. Он также с 2016 года является альтернативным директором по Азербайджану Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Директор в Банке наряду с Азербайджаном занимает эту же должность и по Брунею, Грузии, Кыргызстану, Пакистану и Турции.