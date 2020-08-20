На Mariott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Mariott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Mariott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, коллективный иск подал журналист Мартин Брайант. В нем приняли участие люди, которые останавливались в отелях группы Starwood Hotels в Англии и Уэльсе. Сейчас Starwood Hotels входит в Mariott International. Всего около 7 млн гостей останавливались в отелях во время взлома баз данных. Все они автоматически стали участниками иска, если не выказали желания не участвовать в нем.

Утечку данных сотен миллионов гостей Mariott обнаружила в 2018 году. Как пишет издание, злоумышленники имели доступ к базам данных гостей с июля 2014 года по сентябрь 2018 года. Среди информации, которую они получили, были имена гостей, домашние адреса, адреса электронных почт, телефонные номера, а также данные паспортов и банковских карт. Взломаны оказались, в том числе, базы отелей W Hotels, Sheraton Hotels & Resorts и Le Meridien Hotels & Resorts.