На Лачынской обувной фабрике будет ежемесячно производиться 1 500 пар обуви

Лачынская обувная фабрика будет ежемесячно производить 1 500 пар спортивной и классической обуви.

Лачынская обувная фабрика будет ежемесячно производить 1 500 пар спортивной и классической обуви.

Об этом корреспонденту Report в рамках медиа-тура в Лачын заявил директор Лачынского филиала обувной фабрики PİRSHAGHI Анар Алиев.

По его словам, инвестиции в предприятие, которое начало функционировать в Лачынском агропромышленном парке, составили 367,9 тыс. манатов.

Алиев отметил, что на начальном этапе на фабрике работой будут обеспечены 15 человек, переселившихся в Лачынский район.

"Фабрика предназначена для производства мужской, женской и детской обуви. Оснащенное современным оборудованием предприятие способно выпускать 1 500 пар обуви в месяц. Здесь в основном будет производиться спортивная и классическая обувь. Продукция предназначена как для внутреннего рынка, так и для экспорта в европейские страны".

Отметим, что 27 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачынского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI.