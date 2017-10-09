На канале "Россия-24" рекламируется азербайджанская продукция - ВИДЕО

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Федеральный телеканал "Россия-24" начал трансляцию рекламных роликов об азербайджанских фруктах и фруктовых соках.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

По информации, реклама направлена на пропаганду отечественной продукции в общественных местах зарубежных стран и в международных СМИ в соответствии с Указом президента страны от 5 октября 2016 года о продвижении бренда Made in Azerbaijan. Трансляция рекламных роликов продолжится до 30 ноября.

Рекламные ролики снимались этим летом в фруктовых садах и на перерабатывающих предприятиях, расположенных в регионах Азербайджана. Финансирование осуществлялось за счет госбюджета Азербайджана.

"Не случайно первые рекламные ролики посвящены азербайджанским фруктам и сокам. Эти продукты отличаются высоким качеством, конкурентоспособны и пользуются большим спросом и интересом в зарубежных странах, в том числе в России. В будущем планируется снять ролики и о другой азербайджанской продукции, которые будут транслироваться на различных влиятельных телеканалах зарубежных стран”, - говорится в информации.