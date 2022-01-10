На какие товары обязателен техпаспорт?

Когда говорят о техническом паспорте, обычно имеют в виду документ, выданный при получении выписки из жилья. Более конкретно, получая купчую на дом, мы узнаем о существовании этого документа. Этот документ распространим не только на недвижимость, но и на

Технический паспорт - это документ не только на недвижимость, но и на различные изделия, к которым относятся предметы обихода, электрические приборы, музыкальные инструменты, часы, фото-и киноаппаратура, средства связи и другие товары, считающиеся сложными в техническом аспекте.



Продавец обязан проинформировать покупателя о характеристах товара и предоставить технический паспорт на товар или заменяющий его документ. Это право покупателя закреплено в законе ”О защите прав потребителей". Информация о механизме работы рассматриваемой продукции указывается именно в ее техническом паспорте. Продажа товара без технического паспорта вызывает сомнения в его качестве. Если во время покупки продавец по разным причинам не выдает этот документ или покупатель не требует его, чаще всего проблемы испытывает сам потребитель. Причина довольно банальна. При покупке товара возникают трудности с возвратом товара, который пришел в негодность из-за невыдачи технического паспорта. Так, жалоба не рассматривается, если на товар с гарантийным сроком не представлен технический паспорт или иной заменяющий его документ.



В Государственной службе по антимонопольному надзору и надзору за потребительским рынком при Минэкономики сообщают, что большинство жалоб обусловлены невыдачей технических паспортов, либо отсутствием вкладыша на азербайджанском языке.



В ходе встреч с предпринимателями в Государственной службе было отмечено, что при продаже производителям сложных технических товаров наряду с кассовым чеком должен быть выдан технический паспорт, составленный на азербайджанском языке, а в случае невозможности этого - краткий текст на азербайджанском языке об основных характеристиках продукции.



Что касается требований законодательства в этой связи, то согласно статье 446 Кодекса об административных правонарушениях за продажу сложных технических групп товаров без технических паспортов или неправильное оформление технических паспортов - физические лица штрафуются от 350 до 500 манатов, а должностные лица - от 1 650 до 2 000 манатов.