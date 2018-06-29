На граждан Азербайджана приходится 5% сделок по регистрации недвижимости в Грузии

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ С 2012 по 2016 год в Грузии иностранцы в общей сложности зарегистрировали недвижимость 34 024 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, притом в 53% случаев недвижимость регистрировали россияне.

В то же время на граждан Украины приходится 5% сделок по регистрации недвижимости, Армении - 5%, Азербайджана - 5%, Израиля - 4%, США - 3%, Греции - 3%, Германии - 2%.

Из статистических данных можно сделать вывод, что россияне покупают недвижимость в Грузии значительно чаще, чем кто-либо другой.