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    На границе Азербайджана откроют "зеленый коридор" для членов AmCham

    ГТК и AmCham подписали меморандум о взаимопонимании

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/В рамках сегодняшнего бизнес-форума в Баку состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Государственный таможенным комитетом (ГТК) и AmCham. Как сообщает Report, от азербайджанской стороны меморандум подписал председатель ГТК Айдын Алиев, от AmCham – президент Палаты Ильгар Велиев.

    Меморандум предусматривает использование компаниями-членами Палаты "зеленого коридора" и других систем пересечения границы при перевозке товаров и транспортных средств через таможенно-пропускные пункты. 

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