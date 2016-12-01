На границе Азербайджана откроют "зеленый коридор" для членов AmCham

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/В рамках сегодняшнего бизнес-форума в Баку состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Государственный таможенным комитетом (ГТК) и AmCham. Как сообщает Report, от азербайджанской стороны меморандум подписал председатель ГТК Айдын Алиев, от AmCham – президент Палаты Ильгар Велиев.

Меморандум предусматривает использование компаниями-членами Палаты "зеленого коридора" и других систем пересечения границы при перевозке товаров и транспортных средств через таможенно-пропускные пункты.