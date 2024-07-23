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На "горячую линию" Минэкономики поступило около 350 тыс. звонков в I полугодии

На "горячую линию" Минэкономики поступило около 350 тыс. звонков в I полугодии
Бизнес
23 июля 2024 г. 10:17
На горячую линию Минэкономики поступило около 350 тыс. звонков в I полугодии

В первой половине этого года в колл-центр министерства экономики поступило 346 485 обращений.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 305 130 звонков были обслужены операторами, 41 355 - посредством службы голосового меню.

Обращения в основном касались прав потребителей, предпринимательской деятельности, выдачи лицензий, уплаты налогов, прав и обязанностей налогоплательщиков, государственной регистрации недвижимости, приватизации государственного имущества, а также других вопросов, связанных с деятельностью министерства экономики.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi I yarımildə Çağrı Mərkəzi ilə 350 minə yaxın müraciət qəbul edib

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