На "горячую линию" Минэкономики поступило около 350 тыс. звонков в I полугодии

В первой половине этого года в колл-центр министерства экономики поступило 346 485 обращений.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 305 130 звонков были обслужены операторами, 41 355 - посредством службы голосового меню.
Обращения в основном касались прав потребителей, предпринимательской деятельности, выдачи лицензий, уплаты налогов, прав и обязанностей налогоплательщиков, государственной регистрации недвижимости, приватизации государственного имущества, а также других вопросов, связанных с деятельностью министерства экономики.