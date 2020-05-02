На онлайн B2B FMCG форуме обсуждены трудности компаний в период пандемии

Caspian European Club организовал онлайн B2B FMCG форум, в рамках которого были обсуждены проблемы и предложения FMCG компаний, возникших в период пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

К дискуссиям в рамках онлайн B2B FMCG форума, продолжавшемся три часа также присоединились заместитель директора Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Намиг Шалбузов, начальник отдела по регистрации и работе с предпринимателями аппарата Агентства продовольственной безопасности Орхан Микаил, начальник сектора сертификации и экспорта-импорта отдела по контролю и работе с региональными подразделениями Агентства продбезопасности Фарид Амиров, начальник отдела управления таможенными процедурами Государственного таможенного комитета Эльчин Рустамов, начальник отдела ветеринарии, санитарии и фитосанитарии Государственного таможенного комитета Гюнай Саламова, представитель Агентства развития малого и среднего бизнеса по городу Сумгайыт (друг МСБ) Эльмар Рзаев, управляющий менеджер портала Azexport.az Айхан Гадашов и и топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики.

Отметим, что B2B форум – уникальная платформа для международного бизнес-нетворкинга, созданная Caspian European Club, в рамках которой представители бизнеса проводят короткие презентации, рассказывают о своей деятельности, делятся проблемами отрасли и предлагают решение этих проблем.

Онлайн B2B форумы проводятся два раза в неделю и являются дополнительной платформой для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с руководителями компаний из разных секторов экономики Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также других стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует Caspian European Club, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C.

Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку. Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.