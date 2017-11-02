На ежегодной Каспийской технической конференции и выставке SPE принимают участие более 500 нефтегазовых профессионалов из 21 страны

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На открывшейся в Баку ежегодной Каспийской технической конференции и выставке SPE принимают участие более 500 нефтегазовых профессионалов из 21 страны, включая представителей правительства, международных и национальных нефтегазовых компаний, сервисных компаний и др.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SPE, Каспийская конференция предоставляет возможность делегатам из 78 стран, включая Азербайджан, Россию, Казахстан, Туркменистан и другие страны за пределами Каспийского региона, послушать экспертов местного и глобального уровня.

В настоящее время Каспийский регион имеет перспективные прогнозы развития нефтегазового сектора с ростом внимания к экономической эффективности. Большинство игроков нефтегазовой промышленности пережили трудные годы, однако, стабилизация цен на нефть послужила поводом для обновлённой уверенности и оптимизма у нефтяных компаний. В условиях нового экономического климата суровой реальностью стала "погоня за прибылью", которая в этом году является основной темой конференции, организуемой SOCAR при поддержке ключевых региональных промышленных игроков, включая, в числе прочих, BP, Total, Statoil, ExxonMobil, Chevron, Dragon Oil, Tengizchevroil, Nobel Upstream, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, DeGolyer &amp; MacNaughton, Roxar, Caspian Geophysical. Несмотря на произведённую экономию средств, повышение эффективности, внедрение новых технологий и инноваций, работа в этом направлении продолжается.

Первая из трёх главных управленческих панельных дискуссий под названием "Модернизация" прошла после церемонии открытия, на которой представители 10 ведущих региональных игроков приветствовали участников мероприятия. Дальнейшие панельные сессии, проводимые во 2-й и 3-й дни конференции, рассмотрят проблемы "Локализации" и "Сотрудничества".

В церемонии открытия участвовала внушительная группа основных докладчиков, включая президента SPE Дарси Спади в 2018 году; Алакбара Аббасова, советника первого вице-президента SOCAR; Бранта Хасебе – вице-президента по разработке месторождений, BP; Дениса Лемаршаля, управляющего директора TOTAL E & P Azerbaijan; Теда Этчисона, генерального директора, Тенгизшевройл и многие другие.

По словам Дарси Спейди, уникальной чертой этой конференции является сотрудничество в рамках всего Каспийского региона. "Одинаковое количество участников, представляющих Азербайджан, Казахстан, Россию и иные страны, совместно работают, обмениваются идеями и опытом. Именно это важно для меня", - подчеркнула Спейди.

Брант Хасебе, BP, утверждает, что энергетическая промышленность имеет особую важность для всего (Каспийского) региона, а КТКВ является исходно является важным местом для встречи и взаимодействия технических специалистов с одинаковыми интересами. По сути, все, что мы делаем является возможным благодаря технологиям и "ноу-хау", и SPE выполняет важную функцию, концентрируясь на технических возможностях его членов и создавая платформы для обмена человеческими знаниями. Однако у нашей промышленности многое ещё впереди.

Тед Этчисон из Тенгизшевройла объясняет: "Cегодня мы находимся в эре нестабильных цен на нефть, которые скорее всего будут оставаться низкими на протяжении длительного времени. Это все в большей степени ориентируется на более эффективное производство, модернизацию, экономию средств, развитие местного контента и содействие совместной среде. Я хотел бы поделиться опытом Тенгизшевройл в этом отношении. Они настойчиво и эффективно управляют существующей базой бизнеса и максимизируют ценность".

В течение следующих трех дней специалисты и студенты нефтегазовой отрасли получат ценную информацию из трех панельных сессий, а через техническую программу узнают о последних обновлениях о том, как в Каспийском регионе применяются самые современные инструменты, технологии и техники.

В этом году Каспийская конференция снова будет сотрудничать с Азербайджанским обществом нефтяных геологов (ASPG), местным подразделением Европейской ассоциации геологов и инженеров (EAGE) и Обществом геофизиков-исследователей (SEG).