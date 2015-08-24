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    На EXPO-2015 в Милане состоится форум "Инвестиции в Азербайджан: бизнес среда и возможности"

    На форуме расскажут о возможностях и преимуществах инвестирования в Азербайджан

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В рамках всемирной выставки "EXPO-2015" в итальянском Милане состоится форум "Инвестиции в Азербайджан: бизнес среда и возможности".

    Как сообщает Report, форум будет организован 25 августа в азербайджанском павильоне выставки Азербайджанским фондом поддержки экспорта и инвестиций (АzPromo) и посольством Азербайджана в Италии.

    На мероприятии ожидается участие руководства АzPromo, а также ряда других лиц, которые расскажут о возможностях и преимуществах инвестирования в Азербайджан.

    Отметим, что всемирная выставка EXPO-2015 открылась в Милане 1 мая и завершится 31 октября. 

    Открытие Азербайджанского павильона состоялось в июле с участием президента страны Ильхама Алиева.

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