На EXPO-2015 в Милане состоится форум "Инвестиции в Азербайджан: бизнес среда и возможности"

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В рамках всемирной выставки "EXPO-2015" в итальянском Милане состоится форум "Инвестиции в Азербайджан: бизнес среда и возможности".

Как сообщает Report, форум будет организован 25 августа в азербайджанском павильоне выставки Азербайджанским фондом поддержки экспорта и инвестиций (АzPromo) и посольством Азербайджана в Италии.

На мероприятии ожидается участие руководства АzPromo, а также ряда других лиц, которые расскажут о возможностях и преимуществах инвестирования в Азербайджан.

Отметим, что всемирная выставка EXPO-2015 открылась в Милане 1 мая и завершится 31 октября.

Открытие Азербайджанского павильона состоялось в июле с участием президента страны Ильхама Алиева.