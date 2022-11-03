На Экономическом совете обсуждены предложения по механизму стимулирования инвестиций

На Экономическом совете обсуждены Подготовленные Министерством экономики предложения по уточнению критериев механизма стимулирования инвестиций.

На Экономическом совете обсуждены подготовленные министерством экономики предложения по уточнению критериев механизма стимулирования инвестиций.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Проект усовершенствованного механизма охватывает освобожденные от оккупации территории, промышленные зоны, агропарки и туристические зоны, стратегические проекты. Документом определены более благоприятные условия для стимулирования инвестиций на освобожденных от оккупации территориях по сравнению с другими регионами", - отметил он.