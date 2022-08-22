На единственном автомобильном рынке южного региона Азербайджана выросли цены

В южном регионе Азербайджана действует один автомобильный рынок, находящийся в Джалилабадском районе.

В южном регионе Азербайджана действует один автомобильный рынок, находящийся в Джалилабадском районе.

Сотрудник муганского бюро Report побывал на этом рынке, поинтересовался покупательной способностью населения и ценами.

По словам продавцов, в последнее время покупательная способность населения снизилась: "Автомобилями интересуются многие. Клиентов много, однако никто не покупает. Как долго это продлится, мы не знаем".

Покупатели же отметили, что в последнее время цены на автомобили несколько выросли:

"Цены выросли примерно на 10%, что в определенной степени влияет на нас. Сюда, наряду с южными районами, приезжают покупатели и продавцы из других районов Арана. На рынке в основном продаются автомобили советского и российского производств. Другие автомобили иностранных марок встречаются реже".

По их словам, стоимость автомобилей варьируется в зависимости от года выпуска: "Например, автомобили советского производства 1970-1980 годов стоят 2 500-3 000 манатов, российского производства 1990-х годов - 3 500-4 000 манатов, автомобили 2000-х годов - 5 000 - 6 000 манатов. Автомобили марки Mercedes предлагаются за 10000-12000 манатов".