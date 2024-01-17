На деоккупированных территориях внедрят новый механизм поддержки предпринимателей

Создан новый механизм поддержки предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
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Он отметил, что механизм будет применяться со следующего месяца.
"В рамках этого механизма 90% кредитного портфеля общей стоимостью 500 млн манатов, то есть 450 млн манатов будут обеспечены гарантией, при этом возможна выдача субсидий в размере до 150 млн манатов. Максимальная сумма льготных кредитов составляет 5 млн манатов, а срок погашения – до 7 лет", - добавил председатель.