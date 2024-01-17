На деоккупированных территориях внедрят новый механизм поддержки предпринимателей

Создан новый механизм поддержки предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Создан новый механизм поддержки предпринимателей, действующих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report , об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Осман Халиев.

Он отметил, что механизм будет применяться со следующего месяца.

"В рамках этого механизма 90% кредитного портфеля общей стоимостью 500 млн манатов, то есть 450 млн манатов будут обеспечены гарантией, при этом возможна выдача субсидий в размере до 150 млн манатов. Максимальная сумма льготных кредитов составляет 5 млн манатов, а срок погашения – до 7 лет", - добавил председатель.