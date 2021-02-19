На что следует обратить внимание, приобретая автомобиль из-за рубежа?

Это касается и других стран ведущих автопроизводителей

Автомобили стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Высокая потребность в быту обуславливает спрос на покупку и продажу машин. В Азербайджане действуют официальные дилеры, занимающиеся продажей автомобилей, рынки, на которых продаются подержанные автомобили, сайты купли-продажи, а также компании, которые привозят автомобили на заказ из-за рубежа.

Отметим, что объем продаж новых легковых автомобилей в странах Европейского союза (ЕС) в январе снизился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 726,5 тыс. единиц. По данным Ассоциации европейских автопроизводителей, из 27 стран-членов ЕС продажи новых автомобилей в Испании сократились на 51,5%, в Германии - на 31,1%, а в Италии - на 14%. Наименьшее снижение (5,8%) было зафиксировано во Франции. Как отразились эти процессы на импорте автомобилей в Азербайджан?

Эксперт в транспортной сфере Эльдениз Джафаров отметил Report, что снижение импорта старых авто в нашу страну не наблюдается:

"В настоящее время в нашей стране имеются официальные представительства всех ведущих мировых автомобильных брендов. Если несколько лет назад возникали проблемы с ремонтом каких-то автомобилей, поиском запчастей, то ныне эти трудности практически отсутствуют.

"В этом году в нашу страну будут доставлены кроссоверы различных марок автомобилей как дилерами, так и частными лицами"

Эльданиз Джафаров Эксперт по вопросам транспорта

Граждане стали отдавать предпочтение более экономичным и комфортным автомобилям. С учетом пробок в крупных городах, больше внимания уделяется малолитражным автомобилям. Автопроизводители выпускают новые кроссоверы с учетом пожеланий людей. Сегодня существует большая потребность в кроссоверах. Городские жители чаще покупают эти автомобили. В 2021 году японские, американские и европейские автопроизводители стали отводить кроссоверам больше места в производстве. В этом году в нашу страну будут доставлены кроссоверы различных марок автомобилей как дилерами, так и частными лицами.

В Азербайджане не наблюдается снижение импорта подержанных автомобилей. В то время как ввоз грузовых автомобилей и моделей, предназначенных, главным образом, для туризма, снижается. Имеет место незначительное снижение импорта новых моделей автомобилей в страну.

В настоящее время проблема импорта автомобилей в страну связана с высокой таможенной пошлиной. Поэтому люди покупают старые автомобили. Наши граждане проявляют интерес к экологически чистым автомобилям. В Азербайджан импортируются автомобили из Японии, США, европейских стран, словом, из различных уголков мира, в то время как раньше преобладал импорт из арабских стран. Гражданину, заказывающему автомобиль из-за рубежа посредством какой-либо компании, следует, в первую очередь, заключить договор с этой компанией, чтобы не быть обманутым впоследствии.

Основатель компании "Eurocar Azerbaijan" Сейфулла Азер, занимающейся заказом и ввозом автомобилей из-за рубежа, отмечает, что иностранные автоэкспортеры порой меняют показатели пробега подержанных автомобилей:

"Лицам, желающим приобрести подержанные автомобили из Кореи, Америки, Германии, Франции и других стран, целесообразнее обратиться за помощью к опытным специалистам. Как показывает практика, состояние большинства автомобилей, выставленных на продажу в этих странах, довольно удручающее. И главная причина здесь кроется в том, что это страны-автопроизводители. Так, например, Южная Корея известна своими автогигантами, такими как KIA и Hyundai. Жителям Южной Кореи новые автомобили этих марок и авто с нулевым пробегом обойдутся в разы дешевле по сравнению с жителями других стран. Уровень жизни в Южной Кореи, скидочные кампании, выгодные предложения и иные льготы, предоставляемые автопроизводителем, позволяют гражданам покупать новые автомобили, в более свежем состоянии и с небольшим пробегом на более выгодных условиях, по более выгодным ценам. В этом случае вероятность того, что на южнокорейском рынке будут проданы битые и технически неисправные автомобили сводится к минимуму. Гораздо вероятнее сбыть эти автомобили за рубеж. Это касается и других стран ведущих автопроизводителей.

Основным показателем эксплуатационного состояния автомобиля является его пробег. Манипуляции с пробегом автомобиля противозаконны в Южной Корее, европейских странах и Америке. Однако экспортируемые автомобили таким манипуляциям подвергаются и, как показывает практика, пробег в

200 000 км и 250 000 км указывается как 35 000 км и 50 000 км. В дождливых, заснеженных странах, таких как Германия и Южная Корея, нижние части автомобилей, находящихся не в гаражах, а на открытом воздухе, подвергаются коррозии. Порой продавцы, нацеленные на экспорт, не стесняются подкрашивать подвергшиеся коррозии детали. Нам частенько приходится сталкиваться с подобными случаями. По этим и многим другим причинам нашим соотечественникам, желающим купить подержанный автомобиль за рубежом, лучше обратиться за помощью к специалистам. Нужно требовать у продавцов, компаний и дилеров гарантии на двигатель, коробку передач, пробег автомобиля, а также выяснить, является ли автомобиль "битым", какие детали были заменены и подкрашены.

"Порой продавцы, нацеленные на экспорт, не стесняются подкрашивать подвергшиеся коррозии детали"



Сейфулла Азер Основатель Eurocar Азербайджан

Подчас человек, желающий приобрести автомобиль из-за рубежа, не опытен и по незнанию руководствуется своими представлениями. Он надеется получить дешевый и качественный автомобиль. Вдохновившись низкими ценами на зарубежных сайтах, такой покупатель с энтузиазмом берется за процесс заключения сделки, надеясь купить автомобиль дешевле, чем на внутреннем рынке. Но надо быть реалистом. Качественный автомобиль не может стоить дешево. К сожалению, цены на автомобили на нашем внутреннем рынке не являются столь существенным показателем, поскольку многие трейдеры скупают из-за рубежа самые дешевые автомобили, чтобы выручить максимальный доход. Поэтому желание купить такого рода машину по цене ниже ее себестоимости не более, чем самообман. Я советую покупателям, желающим приобрести машину из-за рубежа, обращаться к опытным специалистам”.

С.Азер также поведал об автомобилях, пользующихся спросом, и об их стоимости: "Спрос варьируется в зависимости от класса автомобиля. В отличие от европейских стран, в Азербайджане всегда был велик спрос на автомобили премиум и бизнес класса. В последние месяцы вырос спрос на автомобили эконом класса. С 2015 года наблюдается тенденция массовых покупок гибридных автомобилей, таких как Toyota Prius и Honda Insight. Если в 2018-2019 годах в нашей стране вкусы покупателей склонялись в пользу Chevrolet Cruze и Chevrolet Malibu, то со второй половины 2020 года спрос на них ослабевает. В Азербайджане растет интерес к немецким и корейским автомобилям эконом, премиум и бизнес класса. Mercedes-Benz E-Class 2006-2015 годов выпуска ввозятся в нашу страну как автомобили премиум и бизнес-класса, а модели Opel Astra, Corsa, Vectra, как автомобили эконом-класса.

Если в 2019 году из Кореи в Азербайджан в течение месяца ввозилось 120-150 автомобилей, то в период пандемии их количество снизилось до 90-120. Ощущается рост спроса на корейские автомобили. В страну ввозятся автомобили “KIA Pride”, “KIA Cerato К3”, “KIA Morning”, “Hyundai Accent”, “Hyundai I30”, “KIA К5”, “KIA К7”, “KIA Sorento”, “KIA Sportage”, “Hyundai Avante”, “Hyundai Elantra", “Hyundai Sonata”, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson 2008-2017 годов выпуска.

С 2015 года сохраняется тенденция искусственного повышения цен на старые автомобили. Если в начале пандемии в Германии и Корее наблюдалось относительное снижение цен на экспортно-ориентированные автомобили, то с ноября 2020 года наблюдается относительное повышение цен. Безусловно, это отражается и на Азербайджане".