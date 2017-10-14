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    На будущей неделе из США в Азербайджан прибудет большая торговая миссия

    В состав миссии входит 14 американских компаний с 27 участниками

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 16-18 октября из США в Азербайджан прибудет большая торговая миссия.

    Как сообщает Report, в состав миссии входит 14 американских компаний, состоящая из 27 участников.

    Возглавлять миссию будут Американо-азербайджанская торговая палата и Коммерческий департамент США сопровождать делегацию будут советник торговой миссии США по Турции и Азербайджану Уильям Чайковски и исполнительный директор корпорации иностранных частных инвестиций Кенес Энгил.

    Во время визита состоятся встречи с бизнесменами двух стран, представителями правительства, организуют "круглые столы" в министерстве экономики и AzPromo.

    Отметим, что это самая большая торговая миссия, когда-либо приезжавшая из США в Азербайджан.

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