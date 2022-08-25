О нас

На более чем 20 предприятиях проводится мониторинг цен на муку

На более чем 20 предприятиях проводится мониторинг цен на муку Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана ежедневно проводит мониторинг в более 20 отечественных мукомольных предприятиях.
Бизнес
25 августа 2022 г. 16:25
На более чем 20 предприятиях проводится мониторинг цен на муку

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана ежедневно проводит мониторинг в более 20 отечественных мукомольных предприятиях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в госслужбе.

Согласно информации, проводится мониторинг стоимости 50-килограмового мешка муки высшего сорта, наиболее часто используемой в хлебопечении. Ежедневно берутся оптовые цены от крупных производителей муки, которые затем размещаются на сайте Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Государственная служба также проводит мониторинг на большинстве крупных хлебопекарных предприятий.

Основной целью мониторинга является сбор текущей информации о состоянии рынка и проведение анализа. Именно после проведения анализов, в случае выявления нарушения закона, осуществляются мероприятия, соответствующие законодательству.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Unun qiymətinə dair monitorinqlərə 20-dən çox müəssisə cəlb olunub

Самое важное

ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
25 августа 2022 г. 15:58
Карабах еще больше сближает тюркоязычные государства
Карабах еще больше сближает тюркоязычные государства
25 августа 2022 г. 13:37
Ильхам Алиев проинформировал Токаева о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений
Ильхам Алиев проинформировал Токаева о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений
24 августа 2022 г. 19:21
Президент Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана
24 августа 2022 г. 15:52
Чингиз Аскеров: Армения должна выплатить компенсацию, а не уклоняться от ответственности
Чингиз Аскеров: Армения должна выплатить компенсацию, а не уклоняться от ответственности
24 августа 2022 г. 15:14
Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении
Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении
24 августа 2022 г. 13:38
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
В Лачынском коридоре демонтируют посты российских миротворцев
ФотоВ Лачынском коридоре демонтируют посты российских миротворцев
24 августа 2022 г. 13:08
Потерпевшие по делу Чырагов и другие против Армении посетили Лачын
ФотоПотерпевшие по делу "Чырагов и другие против Армении" посетили Лачын
24 августа 2022 г. 13:06
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Зеленскому
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Зеленскому
24 августа 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi