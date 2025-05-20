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На бизнес-форуме СВМДА в Баку будет представлен новый проект по поддержке МСП в Азии

На бизнес-форуме СВМДА в Баку будет представлен новый проект по поддержке МСП в Азии Создание экосистемы сотрудничества стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) откроет новые горизонты регионального развития и поможет сформировать более инклюзивное, цифровое и устойчивое экономическое будущее.
Бизнес
20 мая 2025 г. 15:37
На бизнес-форуме СВМДА в Баку будет представлен новый проект по поддержке МСП в Азии

Создание экосистемы сотрудничества стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) откроет новые горизонты регионального развития и поможет сформировать более инклюзивное, цифровое и устойчивое экономическое будущее.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Кайрат Сарыбай в ходе проходящего в Баку 10-го бизнес форума СВМДА.

"Азия - это регион огромных возможностей, обладающий богатым человеческим капиталом, инновационным потенциалом и мощной экономической базой. Сегодня, собравшись здесь, представляя разные страны и отрасли, мы подтверждаем нашу общую приверженность инклюзивному росту и устойчивому развитию посредством регионального сотрудничества и диалога. Госслужащие и дипломаты могут формировать рамки и обеспечивать поддержку, но именно предприниматели, инвесторы и инноваторы являются подлинными драйверами экономического роста и будущего процветания нашего огромного континента", - подчеркнул К.Сарыбай.

Он также сообщил, что в рамках форума секретариат СВМДА, при активной поддержке Азербайджана и государств-членов, представит новый проект - электронную книгу под названием "Ландшафт МСП в Азии: Интерактивное руководство". Этот инструмент призван облегчить доступ к информации и содействовать развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

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Версия на английском языке New project to support SMEs in Asia to be presented at CICA Business Forum in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda AQEM biznes forumunda Asiyada KOS-a dəstək üzrə yeni layihə təqdim olunacaq

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