О нас

На бизнес-форуме Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашения

На бизнес-форуме Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашения В рамках проходящего в Баку бизнес-форума Азербайджан - Саудовская Аравия подписано 7 документов о сотрудничестве.
Бизнес
19 декабря 2022 г. 12:26
На бизнес-форуме Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашения

В рамках проходящего в Баку бизнес-форума Азербайджан - Саудовская Аравия подписано 7 документов о сотрудничестве.

Как передает Report, между Федерацией палат Саудовской Аравии и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана подписано соглашение об учреждении совместного Азербайджано-Саудовского Делового Совета.

В задачу совета входит обсуждение общего состояния и будущих направлений двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, поддержание инициатив деловых кругов двух стран в области развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, рассмотрение проблем двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Деловой совет намерен содействовать установлению прямых партнерских связей между хозяйствующими субъектами обеих стран, в том числе МСП, оказывать содействие в организации визитов, встреч, семинаров, круглых столов, участия предприятий в выставках и ярмарках, проводимых в обеих странах.

Совет также содействует обмену и распространению коммерческой, торгово-экономической, научной, технологической, рекламной и другой информации, которая может быть полезна в экономических отношениях между Азербайджаном и Саудовской Аравией, обмену информацией о конкретных проектах и соответствующих организациях, которые работают или будут работать на рынках Азербайджана и Саудовской Аравии, будет поддерживать создание и деятельность совместных предприятий и другие формы взаимовыгодного сотрудничества.

Саудовская компания FlyNas подписала с азербайджанскими компаниями Alines Tours (в рамках сотрудничества в юридической и инвестиционной сфере), Fovero Tours и Khazar Travel подписала меморандумы о взаимопонимании, которые предусматривают облегчение наземного обслуживания в сфере туризма.

Между саудовской компанией ARCO for human resources и азербайджанским Агентством занятости Азербайджана (HR Cell) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между саудовской компанией Albawani Co и азербайджанской North West Construction LLC подписан Меморандум о взаимопонимании, которое предусматривает сотрудничество в сфере подряда, строительства и промышленности двух стран.

Меморандум о взаимопонимании подписан между саудовской компанией A. Alrabiah Consulting Engineers и и азербайджанской Technicon Engineers Consulting, который предполагает оказание инженерных услуг в технических областях (например, метро, здания и другая инфраструктура).

Также планируется сотрудничество между саудовской "Al Suwaiket and Al Busaiyes Lawyers and Legal Consultants Co." и азербайджанской "Black Garden investment and corporate advisory" путем предоставления инвесторам юридических услуг и поддержки бизнеса в Саудовской Аравии и Азербайджане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı biznes forumunda sazişlər imzalanıb
Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia sign agreements at business forum

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники
В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники
13 декабря 2022 г. 10:39
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi