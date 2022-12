На бизнес-форуме Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашения

В рамках проходящего в Баку бизнес-форума Азербайджан - Саудовская Аравия подписано 7 документов о сотрудничестве.

Как передает Report, между Федерацией палат Саудовской Аравии и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана подписано соглашение об учреждении совместного Азербайджано-Саудовского Делового Совета.

В задачу совета входит обсуждение общего состояния и будущих направлений двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, поддержание инициатив деловых кругов двух стран в области развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, рассмотрение проблем двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Деловой совет намерен содействовать установлению прямых партнерских связей между хозяйствующими субъектами обеих стран, в том числе МСП, оказывать содействие в организации визитов, встреч, семинаров, круглых столов, участия предприятий в выставках и ярмарках, проводимых в обеих странах.

Совет также содействует обмену и распространению коммерческой, торгово-экономической, научной, технологической, рекламной и другой информации, которая может быть полезна в экономических отношениях между Азербайджаном и Саудовской Аравией, обмену информацией о конкретных проектах и соответствующих организациях, которые работают или будут работать на рынках Азербайджана и Саудовской Аравии, будет поддерживать создание и деятельность совместных предприятий и другие формы взаимовыгодного сотрудничества.

Саудовская компания FlyNas подписала с азербайджанскими компаниями Alines Tours (в рамках сотрудничества в юридической и инвестиционной сфере), Fovero Tours и Khazar Travel подписала меморандумы о взаимопонимании, которые предусматривают облегчение наземного обслуживания в сфере туризма.

Между саудовской компанией ARCO for human resources и азербайджанским Агентством занятости Азербайджана (HR Cell) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между саудовской компанией Albawani Co и азербайджанской North West Construction LLC подписан Меморандум о взаимопонимании, которое предусматривает сотрудничество в сфере подряда, строительства и промышленности двух стран.

Меморандум о взаимопонимании подписан между саудовской компанией A. Alrabiah Consulting Engineers и и азербайджанской Technicon Engineers Consulting, который предполагает оказание инженерных услуг в технических областях (например, метро, здания и другая инфраструктура).

Также планируется сотрудничество между саудовской "Al Suwaiket and Al Busaiyes Lawyers and Legal Consultants Co." и азербайджанской "Black Garden investment and corporate advisory" путем предоставления инвесторам юридических услуг и поддержки бизнеса в Саудовской Аравии и Азербайджане.