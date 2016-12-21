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    На бакинской встрече министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписан итоговый протокол

    На встрече выступили замминистра национальной экономики Кыргызстана Айдай Курманова и генсек Совета Рамиль Гасанов

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку подписан протокол по итогам VI встречи министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

    Как сообщает Report, на встрече выступили заместитель министра национальной экономики Кыргызстана Айдай Курманова и генеральный секретарь Совета Рамиль Гасанов.

    В завершение встречи был заслушан доклад рабочей группы по экономическим вопросам Секретариата Совета. Также были проведены дискуссии по вопросам, упомянутым в докладе.

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