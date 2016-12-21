На бакинской встрече министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписан итоговый протокол

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку подписан протокол по итогам VI встречи министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, на встрече выступили заместитель министра национальной экономики Кыргызстана Айдай Курманова и генеральный секретарь Совета Рамиль Гасанов.

В завершение встречи был заслушан доклад рабочей группы по экономическим вопросам Секретариата Совета. Также были проведены дискуссии по вопросам, упомянутым в докладе.