На Багамах задержали основателя криптобиржи FTX по запросу США

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу правительства США.

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу правительства США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса, опубликованном в понедельник в Twitter прокуратуры.

Как указывается в заявлении, Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах "в понедельник вечером по запросу властей США на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка". "Мы ожидаем, что обвинительное заключение будет рассекречено утром (во вторник), и к тому моменту мы сможем предоставить дополнительную информацию", - пояснил Уильямс.

Напомним, что 4 ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве. В публикации также указывалось, что Бэнкман-Фрид ушел в отставку.