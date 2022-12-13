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На Багамах задержали основателя криптобиржи FTX по запросу США

На Багамах задержали основателя криптобиржи FTX по запросу США Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу правительства США.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 07:48
На Багамах задержали основателя криптобиржи FTX по запросу США

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу правительства США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса, опубликованном в понедельник в Twitter прокуратуры.

Как указывается в заявлении, Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах "в понедельник вечером по запросу властей США на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка". "Мы ожидаем, что обвинительное заключение будет рассекречено утром (во вторник), и к тому моменту мы сможем предоставить дополнительную информацию", - пояснил Уильямс.

Напомним, что 4 ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве. В публикации также указывалось, что Бэнкман-Фрид ушел в отставку.

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