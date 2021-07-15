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На АЗС SOCAR в Киеве открылся известный американский бренд

На АЗС SOCAR в Киеве открылся известный американский бренд В Киеве на одной из АЗС SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), состоялось открытие всемирно известной американской сети закусочных Natans famous.
Бизнес
15 июля 2021 г. 11:01
На АЗС SOCAR в Киеве открылся известный американский бренд

В Киеве на одной из АЗС SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), состоялось открытие всемирно известной американской сети закусочных Natans famous.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в церемонии приняли участие глава компании Эльчин Мамедов, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, президент Торгово-промышленной палаты США-Украина Энди Хандер, вице-президент Natans famous Джеймс Уолкер и другие гости.

Дж. Кент рассказал о деятельности американского бренда в странах мира, отметив, что Украина также вошла в число этих стран. По его словам, заправочные станции SOCAR выбраны для открытия закусочных по той причине, что азербайджанский бренд известен во всем мире, а АЗС являются популярным местом посещения. Дипломат отметил, что SOCAR завоевал симпатию во всем мире, благодаря своим проектам.

Эльмира Ахундова отметила, что закусочные пока открылись на 6 заправочных пунктах SOCAR в Украине, но в будущем охватят все 57 пунктов по всей стране:

"Таким образом, SOCAR инвестировал в развитие культуры питания, знакомство украинцев с этой популярной кухней".

По ее словам, за свой короткий период деятельности SOCAR Energy Ukraine вложила многомиллионные инвестиции в страну: "При финансовой поддержке компании, вложившей в социально - культурные проекты более 6 миллионов долларов США, в Киеве был заложен парк имени Гейдара Алиева, в городе Ирпень - парк имени академика Зарифы Алиевой, во Львове реконструированы площадь и фонтан перед Оперным театром. Реализуемые компанией проекты играют исключительную роль в развитии инфраструктуры Украины и отношений двух стран. Только в 2020 году компания выплатила в украинский бюджет 1,5 миллиарда гривен налогов".

После выступления участников мероприятие продолжилось художественной частью. Участники также ознакомились с деятельностью принадлежащего SOCAR Energy Ukraine АЗС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə SOCAR-ın YDM-ində məşhur ABŞ mətbəx brendinin açılışı olub

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