На азербайджано-российской границе сдана в эксплуатацию дополнительная полоса для грузоперевозок

На контрольно-пропускном пункте Яраг-Газмаляр в Дагестане, расположенном на российско-азербайджанской границе, сдана в эксплуатацию дополнительная полоса для грузоперевозок.

На контрольно-пропускном пункте Яраг-Газмаляр в Дагестане, расположенном на российско-азербайджанской границе, сдана в эксплуатацию дополнительная полоса для грузоперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление, это увеличит пропускную способность пункта на 100 автомобилей.

Цель - обеспечение быстрого доступа грузовых автомобилей на территорию стран-членов Евразийского экономического союза, значительное сокращение времени ожидания в очереди.

В настоящее время нагрузка на этом КПП превышает норму в 1,5 раза и составляет 500-550 автомобилей в сутки в обоих направлениях.